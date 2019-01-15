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Руководство шахты, где произошел обвал, задержано на северо-западе Китая

Происшествия

В результате обвала погиб 21 человек

Сиань, Китай, 15 января 2019, 06:22 — REGNUM  Шестеро человек были задержаны в провинции Шэньси на северо-западе Китая после обрушения на угольной шахте, в результате которого погиб 21 человек, передает 14 января агентство Синьхуа.

Законный представитель компании Baiji Mining Co. Ltd., которая владеет угольной шахтой «Шэньму», а также руководит еще четырьмя угольными шахтами, находится под уголовным арестом, сообщили в полиции города Шэньму.

Как сообщалось ранее, крыша угольной шахты обрушилась 12 января после обеда по местному времени. Из 87 находившихся в шахте горняков, 21 погиб. Все банковские активы компании заморожены, расследование продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество жертв обвала на шахте в Китае увеличилось до 21 человека

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