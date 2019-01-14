Взрыв в Шахтах: под завалами найдены тела трёх погибших

Шахты, Ростовская область, , 17:24 — REGNUM В городе Шахты Ростовской области найдены тела ещё трёх погибших.

«Итого на настоящий момент погибли 4 человека, 11 ранены. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщает Telegram-канал Mash.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Согласно официальным данным, судьба четырёх человек, находившихся в момент взрыва бытового газа в своих квартирах, до сих пор неизвестна.

ИА REGNUM ранее уже сообщало, что из-за взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты пострадали четыре квартиры, в которых проживало 12 человек. Из-под завалов спасены семь жильцов. Один человек погиб. 160 человек эвакуированы.

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