Понедельник, 14 Января 2019 года
17:50:48 МСК

Взрыв в Шахтах: под завалами найдены тела трёх погибших

Происшествия

Официально информация не подтверждена

Шахты, Ростовская область, 14 января 2019, 17:24 — REGNUM  В городе Шахты Ростовской области найдены тела ещё трёх погибших.

«Итого на настоящий момент погибли 4 человека, 11 ранены. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщает Telegram-канал Mash.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Согласно официальным данным, судьба четырёх человек, находившихся в момент взрыва бытового газа в своих квартирах, до сих пор неизвестна.

ИА REGNUM ранее уже сообщало, что из-за взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты пострадали четыре квартиры, в которых проживало 12 человек. Из-под завалов спасены семь жильцов. Один человек погиб. 160 человек эвакуированы.

Читайте ранее в этом сюжете: «Надо провести разбор полётов» — Медведев о взрыве в Шахтах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв бытового газа в ростовском городе Шахты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить