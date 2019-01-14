Экономические преступления на 3 млрд рублей выявили в Дагестане в 2018 году

Махачкала, , 17:33 — REGNUM Экономические преступления на 3 млрд 154 млн рублей выявлены в Дагестане в 2018 году. Почти 1,6 млрд из них удалось возместить по результатам проверочных и следственных мероприятий. Такие данные привёл заместитель министра внутренних дел региона Дмитрий Гутыря в рамках коллегии, посвящённой подведению итогов деятельности ведомства за 2018 год, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе администрации главы республики.

Замначальника полиции Дагестана рассказал, что за обозначенный период зафиксировано уменьшение количества преступлений в сфере экономики, однако выросло число тяжких и особо тяжких деяний, удельный вес которых составил почти 44%. Из общего числа экономических преступлений раскрыто 87,4%.

В области борьбы с коррупцией, как проинформировал Гутыря, показатели выросли по сравнению с прошлым годом почти на 19%. На 37,1% больше выявлено преступлений данного вида, отнесенных к тяжким и особо тяжким, и на 31,5% — совершенных в крупном и особо крупном размерах. В сфере налоговых отношений выявлено на 26,5% больше преступлений по сравнению с 2017 годом, в том числе в крупном и особо крупном размерах.

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Как сообщало ИА REGNUM , 11 января подвели итоги работы за 2018 год и в прокуратуре Дагестана. Глава надзорного органа Денис Попов доложил, что в республике в течение года к различным видам ответственности были привлечены более 10 тысяч должностных лиц разного ранга. Более 40 человек стали фигурантами 34 резонансных уголовных дел за взятки, хищения, растраты, служебные подлоги.

Суммарный ущерб по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов республики, оценён в 1,8 млрд рублей. Было арестовано имущество фигурантов дел на общую сумму порядка 2 млрд рублей.