В Дагестане расследуются 34 резонансных уголовных дела о коррупции

Махачкала, , 16:27 — REGNUM Более 10 тысяч должностных лиц привлечены к различным видам ответственности в течение 2018 года в Республике Дагестан. Возбуждены и расследуются 34 резонансных уголовных дела, по которым к ответственности за получение взяток, масштабные хищения и растраты привлекаются более 40 обвиняемых. Об этом на торжественном заседании, посвященном празднованию 297-летия образования прокуратуры РФ, рассказал прокурор Дагестана Денис Попов, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе республиканского надзорного органа.

Глава ведомства отметил, что в 2018 году были выявлены преступные схемы масштабных хищений бюджетных денег, неправомерное расходование средств, выделенных в том числе на финансирование медицины и образования, факты получения «откатов» при строительстве и реконструкции федеральных дорог, монополизации закупок товаров для государственных нужд и так далее.

По словам Дениса Попова, общий ущерб по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов республики, составил 1,8 млрд рублей. В течение 2018 года правоохранительными органами региона был наложен арест на имущество фигурантов дел на общую сумму около 2 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Дагестане была развёрнута масштабная и беспрецедентная для региона антикоррупционная кампания. Возбуждены уголовные дела в отношении бывших врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера Шамиля Исаева, министра образования и науки Шахабаса Шахова, министр экономики и территориального развития Раюдина Юсуфова, врио мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова, руководителя антимонопольной службы Кубасая Кубасаева, главы территориального Фонда обязательного медицинского страхования Магомеда Сулейманова, руководителя бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева, главного врача городской клинической больницы №1 города Махачкалы Меджида Алиева, депутата республиканского парламента Раджаба Абдулатипова, гендиректора компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова и многих других.

Объявлен в розыск экс-министр строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков. Вынесен приговор экс-мэру города Махачкалы Мусе Мусаеву по делу о незаконном распределении муниципальных земельных участков.

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Завершено расследование по делу бывших членов правительства Дагестана