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Появилось видео с места крушения Boeing 707 в пригороде Тегерана

Происшествия

Известно, что воздушное судно принадлежало иранской армии

Тегеран, 14 января 2019, 11:22 — REGNUM  Место крушения грузового самолёта в пригороде столицы Ирана попало на видео. На кадрах, опубликованных агентством ILNA, видны разбросанные обломки воздушного судна. Спасатели тушат горящие части самолёта, идёт спасательная операция.

https://twitter.com/ilnanews/status/1084696520019136512

Пока точное количество жертв не называется. Предположительно, пилоты выжили.

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https://twitter.com/ilnanews/status/1084695467659796480

Как сообщало ИА REGNUM, грузовой самолёт Boeing 707, на борту которого находились десять человек, разбился в пригороде Тегерана утром 14 января. Пилот перепутал аэродром и по ошибке приземлился в Фатхе. В результате того, что приземление машины произошло в конце полосы, самолёт пробил ограждение и выкатился на территорию жилого массива. В результате повреждений воздушное судно разрушилось и загорелось.

Известно, что судно принадлежит армии Ирана и направлялось из Бишкека. Из Киргизии борт перевозил мясо.

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Авиапроисшествия
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