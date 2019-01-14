Взрыв в жилом доме в Шахтах — работают около 230 спасателей

Шахты, Ростовская область, , 10:35 — REGNUM В городе Шахты Ростовской области, где произошёл взрыв бытового газа в многоэтажном доме, работают 228 спасателей. Также привлечено 65 единиц техники. Психологическую помощь жильцам оказывают восемь психологов.

Вместе с тем на базе главного управления МЧС России по Ростовской области открыт телефон горячей линии: 239 — 99−99.

«В четырёх квартирах на девятом и восьмом этажах проживало 12 человек, из них семь спасены, один погиб, судьба четырёх устанавливается», — цитирует Don24 представителя регионального управления МЧС.

ИА REGNUM напоминает, что из многоэтажного дома эвакуировано 140 жильцов. Он развернут в средней школе №23.

По факту ЧП в Шахтах возбуждено уголовное дело.

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