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Минобороны РФ: Необъяснимый скальный завал на реке Бурея взорвут

Происшествия

К месту происшествия доставят 300 тонн взрывчатки

Хабаровск, 13 января 2019, 14:57 — REGNUM  Специалисты Материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации готовятся доставить более 300 тонн взрывчатых веществ к месту скального обвала на реке Бурея в Хабаровском крае, для разблокирования русла. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

В военном ведомстве рассказали, что скальный затор на реке Бурея будет разблокирован путем проведения взрывных работ. Для этого в районе ЧП и доставляется такое большое количество взрывчатки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Верхнебуреинском районе Хабаровского края произошло необъяснимое явление, в результатет которого внушительная сопка обрушилась в русло реки Бурея, практически полностью его перекрыв. Из-за чего произошел столь мощный скальный обвал до сих пор остается загадкой.

В районе был введен режим чрезвычайной ситуации, так как обвал произошел вверх по течению от Бурейской ГЭС, что может привести к проблемам с электрогенерацией, когда река выйдет из зимнего периода.

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