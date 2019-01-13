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Пожар в частном доме в Волгограде унес жизни двух человек

Происшествия

Причиной пожара могла быть неисправность электропроводки в доме

Волгоград, 13 января 2019, 05:27 — REGNUM  В результате пожара в частном доме в Волгограде погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Волгоградской области.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 12 января в Красноармейском районе. Огнем была охвачена площадь 30 квадратных метров. После ликвидации пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. В настоящее время их личность не установлена. По предварительным данным, причиной пожара могла быть неисправность электропроводки в доме.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в частном доме в Нальчике произошел пожар. Спасателям удалось ликвидировать возгорание через 20 минут после получения сообщения о пожаре. В результате пожара погибла женщина.

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Пожары в жилых домах
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