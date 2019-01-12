Перекрыто движение для всех видов автотранспорта на границе с Казахстаном

Саратов, , 13:01 — REGNUM Движение всех видов автотранспортных средств временно закрыто на границе России и Казахстана со стороны Республики Казахстан. Об этом 12 января сообщила пресс-служба федерального казённого учреждения (ФКУ) «Поволжуправтодор».

Проезд был закрыт в связи с неблагоприятными метеоусловиями (сильная метель). С 12 января перекрыта федеральная автотрасса А-298 «Р-228"-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Казахстаном в Саратовской области со стороны Казахстана.

О времени открытия автотрассы не сообщается. В пресс-службе ведомства отметили, что проезд через границу Казахстана с Российской Федерацией будет открыт, как только нормализуются погодные условия.

Сообщается также, что открыта для движения на выезд из Российской Федерации автомобильная дорога А-300 Самара-Большая Черниговка — граница с Казахстаном, перекрытая ранее из-за сильной метели.

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