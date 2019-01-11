На трассе Душанбе – Ходжент в Таджикистане сошли более 11 снежных лавин

Душанбе, , 18:48 — REGNUM Сегодня, 11 января, на 152−160 километре трассы Душанбе — Ходжент, соединяющей север и юг Таджикистана сошли более 11 снежных лавин. Дорогу расчищают бульдозеры, экскаваторы и три погрузчика. Восстановлено движение для легковых автомобилей.

«В соответствии с совместным распоряжением МВД и Минтранспорта в целях обеспечения движения других транспортных средств, прохождение грузовиков с прицепами и фур временно ограничено», — сообщил пресс-секретарь филиала компании IRS в Таджикистане, обслуживающей эту трассу, Далер Мерганов.

По его словам, сотрудники компании работают в круглосуточном режиме. Движение для грузовиков будет восстановлено, когда снизится интенсивность снегопада.

Тем временем Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) страны предупреждает о неустойчивой погоде, продолжающихся снегопадах и сохраняющейся лавиноопасной обстановке. В связи с чем спасатели просят автомобилистов быть осторожными при передвижении по горным участкам дорог.

«Перепады температур, скользкая дорога, сокращенный световой день все это является объективными факторами риска для движения на авто, характерных для зимнего сезона. Все это усугубляется систематическими ошибками водителей, в результате чего происходят серьезные дорожно-транспортные происшествия. Главные и самые непростительные из них — превышение скорости, несоблюдение дистанции и банальная невнимательность», — напомнили в КЧС.