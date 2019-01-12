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ВСУ по территории ДНР за сутки было выпущено 90 боеприпасов

Происшествия

Режим прекращения огня был нарушен 12 раз

ВСУ по территории ДНР за сутки было выпущено 90 боеприпасов
© ИА Красная Весна
Знак «Убежище»

Донецк, 12 января 2019, 11:35 — REGNUM  Двенадцать раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР)вооружённые формирования Украины за минувшие сутки. Об этом 12 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В зоне обстрела со стороны военнослужащих ВСУ оказались: «Вольво-Центр» в Донецке и донецкий аэропорт, поселки Жабичево и шахты Трудовская, горловский поселок Широкая Балка, Ясиноватая и ее село Крутая Балка, сёла Саханка, Ленинское, Коминтерново на юге ДНР.

По территории ДНР применялось следующее вооружение: миномёты калибра 82 мм, вооружение БТР, гранатомёты разных типов, стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие, танки.

Общее количество выпущенных по территории ДНР боеприпасов составило 90 единиц. Общее количество нарушений со стороны ВСУ за истекшие сутки — 12 раз.

Жертв среди воеенослужащих и гражданского населения нет, повреждений гражданской инфраструктуры не отмечается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки 11 января военнослужащими ВСУ по территории ДНР было выпущено 50 единиц боеприпасов.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили 50 единиц боеприпасов по территории ДНР — СЦКК

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