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Сход вагонов с рельсов в Иркутской области: повреждено 300 м пути

Происшествия

Погибших и пострадавших нет

Сход вагонов с рельсов в Иркутской области: повреждено 300 м пути
Железная дорога

Иркутск, 12 января 2019, 07:28 — REGNUM  По уточненным данным, 29 вагонов грузового состава, перевозивщего уголь, сошли с рельсов в Заларинском районе Иркутской области. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. Ранее сообщалось о 17-ти вагонах.

Авария произошла в 09:20 по местному времени на 4969-м километре Восточно-Сибирской железной дороги перегона «Делюр — Тыреть». В составе грузового поезда, перевозившего уголь — 67 вагонов.

На место происшествия прибыл восстановительный поезд со станции «Зима» с бригадой специалистов. Начаты аварийно-восстановительные работы. Движение перекрыто в обоих направлениях.

По поступившей информации, повреждено около 300 метров железнодорожного пути в обоих направлениях и опоры контактной сети.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

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Железнодорожные аварии
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