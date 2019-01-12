Под Иркутском 17 вагонов с углем сошли с рельс

Иркутск, , 07:21 — REGNUM На участке Транссибирской магистрали между станциями Делюр и Тыреть в Иркутской области с рельс сошли 17 вагонов с углем. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Иркутской области.

В 9:20 утра по местному времени в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Иркутской области от дежурного Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне Делюр — Тыреть с рельс сошли 17 вагонов углем. Всего в составе поезда, перевозившего уголь было 67 вагонов.

В результате аварии никто не пострадал.

Руководство ВСЖД направило на место происшествия два аварийно-восстановительных поезда для ремонта путей и подъема вагонов. Также на место происшествия направлена группа местного пожарно-спасательного гарнизона областного управления МЧС.