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В Москве похитили главного фигуранта уголовного дела Вороненкова

Происшествия

Криминального «авторитета» Юрия Василенко подстрелили и запихнули в багажник, после чего увезли в неизвестном направлении

Москва, 11 января 2019, 18:08 — REGNUM  В Москве неизвестные похитили украинского криминального «авторитета» Юрия Василенко, который является главным фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова. Об этом сегодня, 11 января, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники.

Похищение было совершено в ресторане «Базилик», который Ваиленко использовал в качестве офиса. Вечером 10 января в ресторан вошла группа крепких мужчин, которые приказали Василенко последовать за ними. Уже на улице Василенко попытался бежать, но похитители открыли по нему огонь.

Раненый Василенко был погружен похитителями в багажник автомобиля и увезен в неизвестном направлении.

В ночь на 11 января сотрудники правоохранительных органов провели обыск на квартире, которую снимал Василенко. В квартире было обнаружено несколько десятков единиц оружия, включая снайперские винтовки, а также взрывчатые вещества.

По неподтверждённым данным, именно Василенко был организатором расстрела беглого экс-депутата Вороненкова в Киеве.

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Нераскрытые убийства
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