Диарея трехсот пассажиров сбила круизный лайнер с намеченного пути

Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Круизный лайнер с девятью тысячами человек на борту был вынужден срочно вернуться в американский морской порт Канаверал из-за массовой кишечной инфекции, поразившей более 270 пассажиров, сообщает 11 января The Sun.

Разбушевавшаяся на борту лайнера инфекция и все вытекающие из нее последствия застала судно в районе Ямайки. Из девяти тысяч пассажиров и членов экипажа заболели 277 человек.

Компания-судовладелец объявила о возвращении судна в порт Канаверал на сутки раньше и обещала всем пассажирам солидную денежную компенсацию за моральные страдания.

Издание отмечает, что пассажиры были возмущены тем, что им не разрешают сходить на берег.

Причина поразившей судно инфекции, остается невыясненной.

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