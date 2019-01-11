После ЧП в Ялте решили проверить состояние всех подпорных стен

Ялта, Крым, , 14:53 — REGNUM Коммунальные службы Ялты в ближайшее время проведут ревизию всех подпорных стен на территории города. Об этом 11 января на совещании сообщил глава администрации муниципального образования Алексей Челпанов.

Он также сообщил, что после обрушения подпорной стены в переулке Ломоносова, которая повредила жилой дом, одной семье предоставили временное жильё.

«Оттуда отводят скопившуюся воду, затем муниципальные службы приступят к расчистке места обвала и установке новой стены», — отметил чиновник.

По словам местных жителей, дому в переулке Ломоносова более ста лет.

«В начале прошлого века там был конный двор. Сейчас дом поделён на 36 квартир. После происшествия в здании нет воды, света и частично газа. Из-за того, что осадки продолжаются, люди боятся второй волны обрушения», — пишут в Facebook ялтинцы.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 января спасатели эвакуировали восемь жителей города из дома, вход в который завалила смытая селевым потоком подпорная стена.

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