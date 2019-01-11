В Брянске врачи частной клиники поставили неверные диагнозы 500 пациентам

Брянск, , 14:37 — REGNUM В полицию поступило более 500 заявлений от клиентов брянской клиники, которые уверяют, что врачи специально поставили им неверные диагнозы, чтобы они прошли дорогостоящее лечение. Сейчас правоохранители ищут брянцев, которые так же пострадали от частного медицинского учреждения, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Все пациенты обращались в клинику «Мед-Лайф». По данным пострадавших, врачи находили у них тяжелые заболевания, которых на самом деле не было. Затем медработники убеждали клиентов пройти дорогое лечение в их клинике.

ИА REGNUM напоминает, что дело о мошенничестве в клинике было возбуждено еще в марте 2018 года. Тогда сообщалось, что потерпевшими были признаны 13 человек, а сумма ущерба составляла примерно миллион рублей. Например, одной из клиенток, женщине пенсионного возраста, врачи обещали помочь избавиться от ожирения и артроза за 154 тысячи рублей. Тогда же был арестован главный врач клиники, который в регионе также известен как блогер, рассказывающий о проблемах в медицине.

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