В Южной Корее на заводе по производству лекарственных трав произошел пожар

Йончхон, Южная Корея, , 10:10 — REGNUM Крупный пожар произошел на заводе по производству лекарственных трав в Южной Корее, сообщает YTN.

По сообщению Пожарной охраны провинции Кёнсан-Пукто, ЧП произошло утром 10 января в г. Йончхон.

Пожар удалось потушить спустя 4 часа, однако лекарственные травы продолжали тлеть до поздней ночи. Первый этаж завода сгорел дотла, в общей сложности сгорело 735 кв. м. По предварительным оценкам ущерб составляет 1,2 млрд вон (~$1,07 млн).

По сообщению полиции и пожарной охраны, возгорание произошло от перегрева наружного блока (аппарата, который посылает наружу горячий воздух во время работы кондиционера).