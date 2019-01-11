Пятница, 11 Января 2019 года
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В Южной Корее на заводе по производству лекарственных трав произошел пожар

Происшествия

Ущерб составил $1,07 млн

Йончхон, Южная Корея, 11 января 2019, 10:10 — REGNUM  Крупный пожар произошел на заводе по производству лекарственных трав в Южной Корее, сообщает YTN.

По сообщению Пожарной охраны провинции Кёнсан-Пукто, ЧП произошло утром 10 января в г. Йончхон.

Пожар удалось потушить спустя 4 часа, однако лекарственные травы продолжали тлеть до поздней ночи. Первый этаж завода сгорел дотла, в общей сложности сгорело 735 кв. м. По предварительным оценкам ущерб составляет 1,2 млрд вон (~$1,07 млн).

По сообщению полиции и пожарной охраны, возгорание произошло от перегрева наружного блока (аппарата, который посылает наружу горячий воздух во время работы кондиционера).

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Пожары и взрывы на предприятиях
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