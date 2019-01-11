Пятеро шахтёров получили ожоги в Днепропетровской области

Павлоград, Украина, , 08:34 — REGNUM Вечером 10 января на шахте возле Павлограда произошла вспышка метана, сообщила пресс-служба предприятия «ДТЭК Павлоградуголь» 11 января на странице в социальной сети Facebook.

Вспышка произошла в шахте имени Героев космоса, на глубине 370 метров.

«На данный момент все работники эвакуированы с места аварии. По предварительным данным, пятеро горняков, получивших ожоги II—III степени, отправлены в Павлоградскую городскую больницу», — сказано в сообщении.

На шахте ликвидируют последствия аварии, а также устанавливают причины случившегося.

Напомним, работники многих украинских государственных шахт требуют погасить многомесячные долги по заработной плате. В средине декабря 2018 года люди получили в общей сложности около $5,2 млн.

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