Пятница, 11 Января 2019 года
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Пятеро шахтёров получили ожоги в Днепропетровской области

Происшествия

Администрация устанавливает причины происшествия

Павлоград, Украина, 11 января 2019, 08:34 — REGNUM  Вечером 10 января на шахте возле Павлограда произошла вспышка метана, сообщила пресс-служба предприятия «ДТЭК Павлоградуголь» 11 января на странице в социальной сети Facebook.

Вспышка произошла в шахте имени Героев космоса, на глубине 370 метров.

«На данный момент все работники эвакуированы с места аварии. По предварительным данным, пятеро горняков, получивших ожоги II—III степени, отправлены в Павлоградскую городскую больницу», — сказано в сообщении.

На шахте ликвидируют последствия аварии, а также устанавливают причины случившегося.

Напомним, работники многих украинских государственных шахт требуют погасить многомесячные долги по заработной плате. В средине декабря 2018 года люди получили в общей сложности около $5,2 млн.

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