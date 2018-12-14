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Львовские шахтёры получили зарплату за октябрь

Общество

Ранее власти проигнорировали делегацию шахтёров

Львов, Украина, 14 декабря 2018, 21:04 — REGNUM  Государственное предприятие «Львовуголь» выплатило своим работникам зарплату за октябрь 2018 года, заявили в пресс-службе Львовской областной администрации, сказано 14 декабря на сайте учреждения.

Всего людям выплатили в гривнах более $5,2 млн.

Как заявил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, горняки требуют выплатить половину зарплаты за ноябрь, а руководство шахты убеждает людей выйти на работу в третью смену.

Напомним, 10 декабря работники шахты «Лесная», которая относится к предприятию «Львовуголь» спустились под землю в знак протеста против невыплаты зарплат.

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Делегация шахтёров поехала встречаться с представителями украинской власти, однако встреча не состоялась.

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