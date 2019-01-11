Масштабный пожар произошел в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, , 06:06 — REGNUM В производственном здании в Нижнем Новгороде разгорелся масштабный пожар, огнем было охвачено 3600 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Нижегородской области.

Сообщается, что возгорание произошло в 23:44 мск в здании поселка Березовая пойма на улице Механизаторов. Как сообщали очевидцы, огнем была охвачена кровля по всей площади дома, общая площадь возгорания составила 3600 квадратных метров. Отмечается, что 500 квадратных метров кровли обрушилось.

К 02:44 мск пожар был ликвидирован. Сотрудникам спасательных служб удалось не допустить распространения пожара на соседние здания. В ликвидации возгорания принимало 159 человек личного состава и 39 единиц техники. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в селе Покровка Оренбургской области произошел масштабный пожар на территории завода промышленного цинкования. Отмечается, что пожар возник в цеху горячего цинкования. Огнем была охвачена площадь свыше шести тысяч квадратных метров.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба».

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