Сотрудники СБУ обнаружили тайник с гранатомётами в Запорожской области

Запорожье, Украина, , 15:48 — REGNUM Сотрудники СБУ нашли тайник с оружием и боеприпасами в Запорожской области, заявили в пресс-службе СБУ, сообщил 10 января официальный сайт ведомства.

Тайник был оборудован в лесополосе, неподалёку от трассы регионального значения.

«Сотрудники спецслужбы изъяли шесть гранатомётов РПГ-22 и почти две тысячи патронов калибра 5,45 и 7,62 мм. Часть арсенала была уничтожена на месте, другие средства поражения переданы на экспертизу», — сказано в сообщении.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что в 2018 году на подконтрольной Украине территории ДНР правоохранители изъяли 197,5 кг взрывчатых веществ.

Читайте также: На подконтрольной Украине территории ДНР изъяли почти 200 кг взрывчатки