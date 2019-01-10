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Сотрудники СБУ обнаружили тайник с гранатомётами в Запорожской области

Происшествия

Часть боеприпасов была утилизирована на месте

Запорожье, Украина, 10 января 2019, 15:48 — REGNUM  Сотрудники СБУ нашли тайник с оружием и боеприпасами в Запорожской области, заявили в пресс-службе СБУ, сообщил 10 января официальный сайт ведомства.

Тайник был оборудован в лесополосе, неподалёку от трассы регионального значения.

«Сотрудники спецслужбы изъяли шесть гранатомётов РПГ-22 и почти две тысячи патронов калибра 5,45 и 7,62 мм. Часть арсенала была уничтожена на месте, другие средства поражения переданы на экспертизу», — сказано в сообщении.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что в 2018 году на подконтрольной Украине территории ДНР правоохранители изъяли 197,5 кг взрывчатых веществ.

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