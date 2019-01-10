На подконтрольной Украине территории ДНР изъяли почти 200 кг взрывчатки

Киев, , 10:50 — REGNUM В 2018 году на подконтрольной Украине территории ДНР правоохранители изъяли 197,5 килограмм взрывчатых веществ, сообщило 10 января информационное агентство «УНН».

"Из незаконного оборота изъяты 236 единиц огнестрельного оружия, 118 784 боеприпасов и 197,5 кг взрывчатых веществ», — заявили в «Донецкой областной государственной администрации».

В национальной полиции рассказали, что на 10 тыс. населения области пришлось 890 заявлений об уголовных правонарушениях. Количество пострадавших от рук преступников составило 32 человека на 10 тыс. населения. Это 2442 пенсионера, 5450 женщин, 377 детей и два работника почты. Жертвами преступлений стали 349 граждан.

Напомним, 14 декабря 2018 года сотрудники СБУ обнаружили в городе Константиновка гараж с огромным арсеналом оружия и взрывчатки — гранатами, противопехотными минами, и зарядами к гранатомётам РПГ и СПГ.

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