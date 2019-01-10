Грузовик с 27 нелегалами задержан в Великобритании

Стаффорд, Великобритания, , 14:14 — REGNUM В Великобритании полиция задержала грузовик с нелегальными мигрантами. В автомобиле, который стражи порядка остановили вечером 9 января на трассе М6 в графстве Стаффордшир, находилось 27 человек. Об этом сообщает Sky News.

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Один из очевидцев заявил, что, скорее всего, это были восточноафриканские беженцы.

Водитель грузовика также был задержан и допрошен. Его подозревают в содействии незаконному въезду нелегалов в страну. Находившиеся в машине люди были осмотрены прибывшими на место медиками и переданы сотрудникам иммиграционной службы для дальнейшего разбирательства.

Как сообщили очевидцы, полиция остановила и осмотрела несколько грузовиков. Это вызвало значительные пробки, движение автотранспорта на данном участке оказалось заблокировано на несколько часов. После завершения операции проезд по трассе снова открыли в обоих направлениях.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года канал доставки в страну нелегальных мигрантов был перекрыт стражами порядка в Италии. Нелегалов перевозили на скоростной моторной лодке, а стоимость одного «билета» для «беженца» составляла около 2,5 тыс. евро.

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