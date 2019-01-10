Четверг, 10 Января 2019 года
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Видео затопления Тушинского тоннеля опубликовано ЦОДД

Происшествия

На месте работают аварийные бригады

Москва, 10 января 2019, 13:08 — REGNUM  Тушинский тоннель на севере Москвы затопило из-за подмыва грунта. Видео с места ЧП опубликовано 10 января в «твиттере» столичного Центра организации дорожного движения.

«Так Тушинский тоннель выглядит сейчас», — говорится в публикации.

https://twitter.com/gucodd/status/1083282897719701504

В ЦОДД также рекомендовали избегать поездок в район Волоколамского шоссе в течение дня. На месте работают аварийные бригады.

Отмечается, что движение по внутренней стороне МКАД перед Волоколамским шоссе сильно затруднено. Съезд с внутренней стороны кольцевой дороги на Трикотажный проезд закрыт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее столичное управление МЧС предупредило о подтоплении Волоколамского транспортного тоннеля, водителям было рекомендовано выбирать пути объезда.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве перекрыли движение по Волоколамскому тоннелю из-за подтопления

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Автотранспортные проблемы Москвы
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