СБУ обнаружила в Донбассе крупный тайник с оружием

Константиновка, Украина, , 18:27 — REGNUM В гараже на территории подконтрольного ВСУ города Константиновка сотрудники СБУ нашли тайник с большим количеством оружия, заявила пресс-служба СБУ, сказано 14 декабря на официальном сайте ведомства.

В тайнике были найдены 34 реактивных двигателя к выстрелам РПГ-7 и столько же кумулятивных зарядов к ним, 22 выстрела к гранатомёту СПГ-9, двенадцать реактивных противотанковых гранат РПГ-22, две противотанковые мины УДШ, 38 гранат РГД-5 и Ф-1, три противотанковые мины ТМ-62м и пять запалов инициаторов к противотанковым минам МВЧ, две мины МОН-90 и МОН-100, две жимовые мины, четыре артиллерийских снаряда ОФ-26 калибра 125 мм, свыше 30 тыс. патронов различного калибра, два килограмма пластида и полтора килограмма тротила.

В тот же день в Броварах, что под Киевом, на чердаке частного дома был найден целый арсенал: 21 граната Ф-1, три гранаты РГД-5, 15 гранат для подствольного гранатомёта ВОГ, более трёх килограммов тротила.

«Также изъяты 20 запалов к гранатам Ф-1, три дымовые шашки и три оцинкованных ящика с патронами разного калибра», — сказано в сообщении.

Боеприпасы принадлежали хозяину дома, который вывез их из зоны боевых действий в Донбассе.

Напомним, в конце ноября 2018 года в Киеве военнослужащего нацгвардии Украины задержали при попытке продать восемь единиц огнестрельного оружия.

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