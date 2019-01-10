В Челябинской области задержан убийца местного предпринимателя

Челябинск, , 10:38 — REGNUM В Челябинской области застрелен предприниматель. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, тело 51-летнего мужчины было обнаружено 5 января в лесном массиве около посёлка Тыелга Миасского городского округа.

Читайте также: Убили работодателя: двое челябинцев получили по 16 лет колонии

Установить и задержать предполагаемого злоумышленника удалось достаточно быстро. Обвинение в убийстве предъявлено 49-летнему жителю города Карабаш. По решению суда подозреваемый взят под стражу.

По версии следствия, преступление было совершено днём ранее. Между мужчинами возникла ссора на почве давних неприязненных отношений. Подозреваемый предполагал, что потерпевший причастен к поджогу его охотничьего домика. Конфликт закончился стрельбой. Огнестрельные ранения, которые получил «обидчик», оказались несовместимы с жизнью. Злоумышленник закопал тело своей жертвы в снег, а его снегоход сжёг.

Ранее по теме: В Центральном районе Челябинска нашли труп с огнестрельным ранением

Дознаватели проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Челябинской области суд вынес приговор ещё двум убийцам. На скамье подсудимых оказались двое мужчин, которые в ходе застолья убили своего работодателя и обокрали его. Каждый из них проведёт в местах лишения свободы более 16 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В уральском Еманжелинске за убийство осужден гражданин Узбекистана