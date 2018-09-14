В Центральном районе Челябинска нашли труп с огнестрельным ранением

Челябинск, , 04:31 — REGNUM Труп мужчины со следами огнестрельного ранения найден в Центральном районе Челябинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

«В вечернее время 12 сентября 2018 года в лесополосе около одного из домов по улице Блюхера Центрального района областного центра был обнаружен 47-летний местный житель с огнестрельным ранением, который впоследствии скончался», — сообщили в пресс-службе.

Начато расследование уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Челябинске найден труп женщины на мусорной площадке. Подозреваемый в убийстве задержан.

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