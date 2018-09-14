Пятница, 14 Сентября 2018 года
04:39:03 МСК

В Центральном районе Челябинска нашли труп с огнестрельным ранением

Происшествия

Убийцу ищут

Челябинск, 14 сентября 2018, 04:31 — REGNUM  Труп мужчины со следами огнестрельного ранения найден в Центральном районе Челябинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

«В вечернее время 12 сентября 2018 года в лесополосе около одного из домов по улице Блюхера Центрального района областного центра был обнаружен 47-летний местный житель с огнестрельным ранением, который впоследствии скончался», — сообщили в пресс-службе.

Начато расследование уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Челябинске найден труп женщины на мусорной площадке. Подозреваемый в убийстве задержан.

Читайте ранее в этом сюжете: Тело на мусорке. В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нераскрытые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить