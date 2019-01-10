Сирийские курды задержали боевиков ИГ*, среди которых граждане РФ и Украины

Дамаск, , 08:46 — REGNUM Курдские «Отряды народной самообороны» задержали восемь боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являющихся гражданами нескольких стран, в том числе России и Украины, сообщило 9 января «Радио Свобода».

Среди пленников оказались граждане России, США, Германии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Один из них — 27-летний Аскар З. — имеет украинское гражданство.

«Мы знаем, что террористы планируют атаки, чтобы замедлить движение наших сил вперед, от безысходности нападая на мирное население. Группа террористов различного происхождения, которая планировала такую атаку, была захвачена», — говорится в сообщении «Отрядов народной самообороны».

Журналисты обратились за комментарием в министерство иностранных дел Украины, но пока не получили ответа.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о том, что войска США в ближайшее время покинут Сирию.

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