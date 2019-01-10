В Хабаровском крае прекращено уголовное дело на врача за «лайк» в сети

Советская Гавань, Хабаровский край, , 08:41 — REGNUM В Хабаровском крае прекращено уголовное дело в отношении врача — реаниматолога, возбужденное за случайных лайк под картинкой в «Одноклассниках». Мужчину хотели лишить свободы на пять лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: За клевету в интернете придется поплатиться

В июле 2018 года 47-летний врач-реаниматолог из Советской Гавани был приглашен в Следственный комитет. Там ему сообщили, что он подозревается в разжигании межнациональной розни. Ничего не понимающему врачу, имеющему множество благодарностей от пациентов, руководства больницы и городских властей, объяснили, что поводом для уголовного преследования послужила картинка в «Одноклассниках», осуждающая участие России в ситуации на Донбассе. Под картинкой мужчина якобы поставил «лайк». Врач ничего не понимал и ни о каком лайке, по его словам, не помнил. Однако это не помешало правоохранителям поместить его в камеру, где он провёл двое суток. Более того: в квартире у врача провели обыск, в ходе которого были изъяты все телефоны, в том числе и членов его семьи, жесткие диски, диски с историческими фильмами. Однако ничего «экстремистского» следователи в вещах врача не нашли.

Защита добилась сначала освобождения из-под стражи, а затем и полного прекращения уголовного дела.

«По мнению следствия, мой доверитель совершил действия, направленные на унижение достоинства лиц русской национальности. Однако нами были представлены в суд доказательства, подтверждающие, что разместить картинку в новостной ленте «Одноклассников» невозможно, не «заливая» её в свой профиль. Мой доверитель всего лишь случайно «лайкнул» этот пост, а разместил картинку совсем другой человек, проживающий на Украине», — приводило в июле слова адвоката врача Константина Суковатого ИА Хабаровский край сегодня.

Однако по истечении двух суток прокуратура потребовала заключить врача под стражу до суда.

По словам заместителя городского прокурора Елизаветы Горбачевой, уголовное дело было возбуждено по рапорту сотрудников госбезобпасности. Суд тем не менее не нашел оснований для заключения врача под стражу.

Уголовное дело прекращено СК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, любителям клеветать на людей в интернете отныне это не сойдёт с рук. Клевета в сети теперь будет наказываться штрафом до 200 тыс. рублей.