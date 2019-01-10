В Южной Корее произошло землетрясение

Кёнджу, Южная Корея, , 08:08 — REGNUM 10 января к юго-западу от одного из городов Южной Кореи произошло землетрясение магнитудой 2,5. Об этом сообщает YTN.

По данным телеканала, эпицентр землетрясения находился в 5 км к юго-западу от г. Кёнджу, провинция Кёнсан — Пукто. Очаг залегал на глубине 17 километров.

По данным телеканала, некоторые жители ощутили подземные толчки. Кроме того, в пожарное управление провинции поступило 10 звонков с вопросами о землетрясении.

Однако представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».