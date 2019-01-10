Более 60 человек отправились в Дагестане

Махачкала, , 08:29 — REGNUM Вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в селе Ленинаул Казбековского района Дагестана. В период со 2 по 8 января с признаками отравления в медучреждения обратились более 60 местных жителей, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

На сегодняшний день в больницах остаются 10 человек, семь из которых — дети. Остальные пострадавшие проходят амбулаторное лечение. В ведомстве подчёркивают, что жизни пациентов ничего не угрожает.

Республиканский Роспотребнадзор устанавливает причины причину вспышки. Согласно предварительной информации эпидемиологического расследования, инфекция могла распространиться через питьевую воду.

Читайте также: В Дагестане растёт число отравившихся в столичных кафе

Напомним, в октябре 2018 года 64 жителя города Махачкалы, из которых 12 детей, были госпитализированы с пищевым отравлением. Все пострадавшие, как было установлено, употребляли блюда из курицы, продававшиеся в двух кафе сети «Терем». Тяжелых случаев заболевания среди пациентов выявлено не было, летальных исходов удалось избежать.

Позже Советский районный суд города Махачкалы временно приостановил работу обоих учреждений на два и три месяца соответственно. Причиной наложения санкций послужили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности заведений.