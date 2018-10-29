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В Дагестане растёт число отравившихся в столичных кафе

Общество

Работа двух заведений временно приостановлена

Махачкала, 29 октября 2018, 16:55 — REGNUM  Количество отравившихся в столице Дагестана в сети кафе «Терем» продолжает расти. Число пострадавших достигло 64 человек, 12 из них — дети, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Напомним, с жалобами на пищевое отравление в медицинские учреждения города люди стали обращаться с 23 октября. Большинство из них были госпитализированы в Республиканский центр инфекционных заболеваний. Их состояние специалистами оценивается как средней и легкой степени тяжести.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по предварительным данным, причиной отравления стало употребление блюд из курицы, продававшихся в кафе «Терем». Окончательные причины отравления будут установлены после эпидемиологического расследования.

По данному факту прокуратурой Дагестана возбуждено уголовное дело. Работа двух заведений сети кафе «Терем» временно приостановлена до решения суда.

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Массовые пищевые отравления
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