Среда, 9 Января 2019 года
23:50:57 МСК

В Самарской области ФСБ изъяла у иностранца более 25 кг героина

Происшествия

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Самара, 9 января 2019, 23:33 — REGNUM  В Самарской области сотрудники управления ФСБ по региону задержали гражданина иностранного государства и изъяли у него 25,4 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, мужчина перевозил наркотические средства транзитом в Кемерово через Самарскую область. Канал поставок с территории одной из среднеазиатских республик был организован транснациональным преступным сообществом.

В настоящее время устанавливаются связи задержанного и возможные соучастники. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.5 ст.228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Томске в арендованной злоумышленником квартире правоохранители обнаружили и изъяли более 62 кг наркотических средств.

По подозрению в организации поставок наркотиков и их сбыта задержан 23-летний уроженец города Северск, в настоящее время он находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Читайте также: В Томске сотрудники полиции изъяли более 62 кг наркотиков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить