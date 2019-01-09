В Томске сотрудники полиции изъяли более 62 кг наркотиков

Томск, , 11:59 — REGNUM Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в одной из квартир Томска более 62 кг наркотиков, сообщила 9 января официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками УМВД России по Томской области в результате оперативно-розыскных мероприятий в арендованной злоумышленником квартире областного центра обнаружено свыше 62 кг наркотических средств», — сообщила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). По подозрению в организации поставок наркотиков и их сбыта задержан 23-летний уроженец города Северск, в настоящее время он находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области сотрудниками полиции в ходе реализации оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, был задержан местный житель. При личном досмотре у задержанного гражданина полицейские обнаружили и изъяли 15 грамм героина.

Читайте также: У жителя Калужской области полицейские изъяли 15 грамм героина