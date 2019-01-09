«Жирона» и «Атлетико» сыграли вничью в Кубке Испании

Мадрид, 9 января 2019, 23:23 — REGNUM 9 января между коллективами «Жирона» и «Атлетико» (Мадрид) на стадионе «Эстади Мунисипал де Монтиливи» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании сезона 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:1.
В дебюте матча лидер сборной Франции Антуан Гризманн открыл счет — 0:1. Голевую передачу на свой счет записал Никола Калинич. Через 25 минут Энтони Лосано отличился забитым мячом — 1:1.
Статистика матча («Жирона"/"Атлетико»)
Удары 8/10
Удары в створ ворот 3/3
Процент владения мячом 49%/51%
Нарушения правил 5/9
Поданные угловые 4/5
Стартовые составы команд на матч:
«Жирона»: Ираисос, Эспиноса, Алкала, Муньеса, Рамальо, Луис, Гарсия, Валери, Баек, Лосано, Думбия.
«Атлетико»: Адан, Ариас, Хименес, Годин, Рубио, Сауль, Коке, Лемар, Эрнандес, Калинич, Гризманн.
Главный арбитр матча: Алехандро Эрнандес.
Желтые карточки: Рубио — 27, Годин — 68.
Голы: Гризманн 9 — 0:1, Лосано 34 — 1:1.