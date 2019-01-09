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В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов

Происшествия

В ближайшие двое суток регион накроет мощный циклон

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов
Иван Айвазовский. Буря. 1851

Симферополь, 9 января 2019, 23:05 — REGNUM  Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 10−11 января, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию республиканского министерства чрезвычайных ситуаций.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 10 января и в течение суток 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия. Южный циклон принесет на полуостров сильный снег, переходящий в дождь, серьезный гололед. Ожидается также туман, сильный юго-восточный ветер с переходом на юго-западный 20−25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января полуостров также накрыл сильный снегопад. В результате без электроснабжения остались 17 населенных пунктов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму 17 населённых пунктов остались без энергоснабжения

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