В Нигерии задержаны двое журналистов

Абуджа, , 14:37 — REGNUM Вооруженные силы Нигерии подтвердили «вторжение» в издательство газеты Daily Trust. Причиной была названа «угроза безопасности» стране, сообщает BBC Swahili.

После выпуска газеты 6 января, в котором раскрывались детали операции правительства против боевиков Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представители вооруженных сил страны заявили, что газета подвергла военных опасности.

Два журналиста в издательстве были задержаны.

Главный редактор газеты Маннир Дан-Али обвинил войска Нигерии в незаконных действиях и потребовал, чтобы сотрудников СМИ выпустили на свободу.

Представители вооруженных сил Нигерии объяснили, что военные не пытались заставить «прессу молчать», а лишь защищали секретные данные.

Газета Daily Trust — популярное в Нигерии издание.