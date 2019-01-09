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В МЧС РФ намерены тщательно изучить трагедию в Магнитогорске

Происшествия

Подготовленные по результатам анализа материалы будут содержать детальное изучение действий всех служб в ходе ликвидации последствий трагедии

Москва, 9 января 2019, 13:10 — REGNUM  Эксперты Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ тщательно изучат обстоятельства трагедии с обрушением подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске, заявил первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

«Научно-техническое управление МЧС подговорит распоряжение об изучении этой чрезвычайной ситуации и действий по ее ликвидации», — цитирует его слова ТАСС.

Отмечается, что подготовленные по результатам анализа материалы будут содержать детальное изучение действий всех служб в ходе ликвидации последствий трагедии, а также соответствующие выводы и предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа, вызвавший частичное обрушение здания. Под завалами погибли 39 человек.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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