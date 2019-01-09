На Кубани осуждена банда сутенеров

Краснодар, , 12:11 — REGNUM Банда, промышлявшая сутенерством, осуждена в Краснодарском крае. Решение по уголовному делу вынес Краснодарский гарнизонный военный суд — один из членов организованной преступной группы являлся военнослужащим по контракту, сообщила 9 января пресс-службе СКР.

Как сообщается, всего по делу проходили пять человек — они признаны виновными по статьям о вовлечении в занятие проституцией, об организации занятий проституцией, о грабеже и о незаконном проникновении в жилище.

Как установлено следствием и судом, в ноябре 2015 года двое братьев, Борис и Георгий К., уговорили свою знакомую Наталью Р. Заняться проституцией. Ей предоставили съемную квартиру. С июля 2016 года девушка получила «повышение» — она стала исполнить роль «диспетчера-сутенера». На смену ей пришла другая девушка, однако через несколько месяцев она решила отказаться от занятий проституцией. Тогда братья со своими приятелями Анатолием С. (сержантом-контрактником), Магомедом Т. И Александром Л., разыскали ее и угрозами заставили вернуться к прежнему занятию. Позже девушке удалось скрыться от бандитов. Однако через несколько дней бывшие работодатели вломились в квартиру, которую снимала девушка. Ее они там не обнаружили, но застали другую женщину, которую решили «взять в дело» — путем угроз. Женщине выстригли волосы на голове. При этом один из бандитов забрал из кошелька женщины 22 тыс. рублей, а затем — еще 40 тыс. с банковской картой: пин-код женщину заставили сказать.

Решением Краснодарского гарнизонного военного суда фигурантам дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Борису К. — 7,5 лет, Анатолию С. — 7 лет, Георгию К. — 6 лет, Магомеду Т. — 4 года условно и Александру Л. — 4 года условно. Кроме того, суд обязал С. и Л. выплатить штраф в размере 25 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно. Наталья Р. Ранее была признана виновной в вовлечении и организации занятий проституцией, ей было назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на этот период.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Воронеже была задержана преступная группа из 26 сутенеров, которые организовали в городе целую сеть подпольных борделей.