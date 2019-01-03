У жителя Калужской области полицейские изъяли 15 грамм героина

Калуга, , 17:22 — REGNUM В Калужской области сотрудниками полиции в ходе реализации оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, задержан местный житель.

Как сообщили 3 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, при личном досмотре у задержанного гражданина полицейские обнаружили и изъяли 15 грамм вещества.

Проведенным специалистами ЭКЦ УМВД России по Калужской области химическим исследованием установлено, что изъятое вещество содержит в своем составе героин. По версии оперативников, запрещенный препарат предназначался для сбыта третьим лицам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ведется следствие.

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