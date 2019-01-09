Число пожаров в новогодние праздники в Чувашии выросло на 47%

Чебоксары, , 10:59 — REGNUM В Чувашии в новогодние каникулы произошёл ряд преступлений тяжкого характера. Также резко выросло число пожаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года следственными органами СКР по Чувашии возбуждён ряд уголовных дел. Первое убийство произошло вечером 1 января в Новочебоксарске. Согласно материалам дела, 34-летний мужчина в ходе ссоры жестоко избил 41-летнюю сожительницу, которая скончалась на месте происшествия. Подозреваемый арестован. Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление (ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»), из мест лишения свободы освободился в июне 2018 года. Также в Новочебоксарске возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении представителей власти в отношении двоих мужчин.

Продолжается расследование убийства, которое совершено вечером 4 января в Алатырском районе. Следствие считает, что 40-летний житель приревновал свою сожительницу к фельдшеру подстанции скорой медицинской помощи и, взяв ружьё, направился в состоянии алкогольного опьянения к месту работы соперника.

«Он увидел перед собой силуэт мужчины и, решив, что это и есть фельдшер, выстрелил в него с близкого расстояния. Однако это был другой человек — 57-летний водитель автомобиля скорой помощи, который от полученного ранения скончался», — сказал старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Читайте также: В Чувашии произошло убийство на подстанции скорой помощи

В Ибресинском районе по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера арестован 35-летний мужчина. По версии следствия, 3 января злоумышленник приехал в одну из деревень, где после употребления спиртных напитков с местными жителями встретил у сельского магазина 66-летнюю женщину.

«В ходе разговора, войдя к ней в доверие, зашел в ее дом, где совершил насильственные действия сексуального характера. Он сбежал с места преступления в одних носках, когда домой вернулась дочь потерпевшей, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления.

Напомним, в 2018 году в период новогодних каникул было возбуждено пять уголовных дел, в том числе по фактам двух убийств.

Кроме того, зафиксирован ряд происшествий в связи с гибелью людей при пожарах. С 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года погибли в результате пожаров четыре человека. По данным фактам проводятся доследственные проверки, устанавливаются причины произошедшего и смерти погибших, по их результатам будут принятые процессуальные решения.

В частности, 30 декабря после тушения пожара в частном одноэтажном деревянном жилом доме в деревне Новые Мураты Комсомольского района обнаружены тела проживавших там братьев (65 и 58 лет). Следствие рассматривает различные версии возгорания, основная — неправильная эксплуатация электроплиты. Утром 1 января в поселке Вурнары в результате пожара погиб 52-летний мужчина. Вечером 7 января в результате возгорания в частном жилом доме в деревне Ачакасы Канашского района погиб 57-летний мужчина. Предположительно, пожар возник в результате неисправности печи.

В ГКЧС Чувашии сообщают, что с начала года на территории республики зарегистрировано 25 пожаров, что на 47,06% больше аналогичного прошлогоднего периода. Предварительный материальный ущерб оценён в 1,3 млн рублей.