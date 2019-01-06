В Чувашии произошло убийство на подстанции скорой помощи

Чебоксары, , 17:20 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства убийства, которое произошло на подстанции скорой медицинской помощи в Алатырском районе. Фигурантом уголовного дела стал 40-летний сельчанин, который приревновал свою сожительницу к местному фельдшеру, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Убийство произошло вечером 4 января 2019 года в одном из сёл Алатырского района. Следствие полагает, что подозреваемый поссорился у себя дома со своей сожительницей. Согласно материалам дела, мужчина был пьян, поводом для конфликта стала ревность: он приревновал женщину к фельдшеру, работавшему на местной подстанции скорой медицинской помощи.

«Злоумышленник взял охотничье ружье 12-го калибра, зарегистрированное на его имя, и направился к подстанции скорой помощи. Дверь была закрыта. Тогда он остался дожидаться фельдшера. Когда дверь открылась, он увидел перед собой силуэт мужчины и выстрелил с близкого расстояния, решив, что это фельдшер», — сказал Олег Дмитриев.

Мужчина скончался на месте происшествия. Убитым оказался 57-летний водитель автомобиля скорой помощи.

«Подозреваемого обнаружили односельчане, которые отобрали ружье и патроны, а отвели его в безопасное место и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы», — сообщил старший помощник следственного управления СКР.

Злоумышленник арестован. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Напомним, в 2017 году в Чебоксарах был убит в своём кабинете врач-травматолог. Перед судом предстал житель Новочебоксарска: по данным следствия, в ходе ссоры с ним в связи с организацией ООО, учредителями которого они оба являлись, он нанес врачу руками, ногами и металлическим стулом не менее 32-х ударов в область головы, грудной клетки и по другим частям тела. После этого преступник сдавил врачу металлическим стулом шею, в результате тот скончался от удушения. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 году суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима.

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