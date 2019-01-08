Вторник, 8 Января 2019 года
21:18:24 МСК

Почетного консула Бельгии избили во Львове

Происшествия

Пострадавший обратился в Галицкий отдел полиции Львовской области 7 января

Львов, Украина, 8 января 2019, 21:18 — REGNUM  Неизвестный совершил нападение на почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу на проспекте Шевченко во Львове. Об этом украинской газете «Вести» рассказали в полиции Львовской области.

По словам правоохранителей, пострадавший обратился в Галицкий отдел полиции Львовской области 7 января. Со слов консула Бельгии, неизвестный сделал ему замечание по поводу того, как он припарковал транспортное средство.

«В ходе общения неизвестный нанес ему (консулу) телесные повреждения», — рассказали правоохранители.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов по «горячим следам» установили личность подозреваемого в нападении, который уже признал свою вину.

Читайте также: Депутат бундестага в Бремене госпитализирован после нападения неизвестных

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить