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Депутат Бундестага в Бремене госпитализирован после нападения неизвестных

Происшествия

Полиция и прокуратура Бремена начали расследование

Бремен, Германия, 8 января 2019, 13:14 — REGNUM  Франк Магниц, депутат Бундестага и председатель отделения партии «Альтернатива для Германии» в Бремене подвергся нападению неизвестных. об этом 7 января сообщило издание Weser Kurier.

Сообщается, что нападение на политика произошло вечером 7 января, во время его возращения домой с рождественского приёма. Нападение произошло возле театра Theater am Goetheplatz, в момент, когда политик шёл на стоянку автомобилей.

Трое злоумышленников в масках напали на политика и избили его до потери сознания. Магниц был госпитализирован с серьёзными травмами, сотрясением мозга и рваными ранами на голове.

Полиция предполагает, что нападение может быть связано с политической деятельностью Магница. По факту произошедшего начато расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на лагерь сотрудников службы безопасности энергетического концерна RWE в Германии, который занимается добычей бурого угля.

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Нападения на представителей органов власти
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