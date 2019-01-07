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Сухогруз с углем, вышедших из порта Азов, затонул у бергов Турции

Происшествия

Есть жертвы

Анкара, 7 января 2019, 15:49 — REGNUM  У берегов Турции в Черном море затонул сухогруз «Волго-Балт-214», вышедший из российского порта Азов. По данным турецких СМИ, в состав экипажа корабля входили граждане России, Украины и Азербайджана.

По предварительным данным, на борту сухогруза «Волго-Балт-214» находилась команда из 13 человек. Это были граждане России, Украины и Азербайджана. Корабль шел под флагом Панамы.

Около 8:00 корабль подал сигнал бедствия, находясь у берегов турецкой провинции Самсун. К судну были направлены спасательные корабли и вертолеты. Однако сухогруз, груженый углем, разломался попалам и затонул.

Живыми из воды удалось достать семерых членов команды. Также спасатели выловили из воды тела шестерых погибших. Судьба ещё троих моряков остается неизвестной.\

Уточняется, что девять членов экипажа были украинцами, две — азербайджанцами, трое — российскими гражданами.

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Кораблекрушения
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