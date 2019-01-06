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В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Происшествия

Спасатели предупреждают о лавиноопасности

Симферополь, 6 января 2019, 14:18 — REGNUM  Штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма на 7−8 января в связи с угрозой схода снежных лавин. Об этом сообщила 6 января пресс-служба республиканского министерства чрезвычайных ситуаций.

Глава ведомства Сергей Шахов пояснил, что, по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Крымских горах 7 и 8 января сохраняется опасность схода снежных лавин.

В связи с этим спасатели просят крымчан и гостей Крыма соблюдать меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне крымские спасатели освободили из снежного плена около 300 человек, оказавшихся заблокированными из-за схода небольшой лавины на плато горы Ай-Петри.

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