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В боулинг-клубе в США произошла стрельба, есть жертвы

Происшествия

Полицияи не раскрывает деталей произошедшего

Лос-Анджелес, США, 5 января 2019, 15:15 — REGNUM  В американском городе Торранс (США, штат Калифорния) в боулинг-клубе Gable House Bowl произошла стрельба. Об этом сегодня, 5 января, сообщает местная полиция.

В полиции заявили, что жертвами инцидента стали несколько человек. Также в правоохранительных органах посоветовали гражданам держаться подальше от места происшествия.

По данным местных СМИ, стрельбе в боулинг-клубе предшествовала большая драка. Затем последовали выстрелы — от четырех до девяти. Очевидцы сообщают о двух погибших.

Пока полиция на раскрывает детали произошедшего.

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Происшествия в США
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