Сари-Пуль, Афганистан, , 13:31 — REGNUM Губернатор провинции Сари-Пуль (столица провинции — г. Сари-Пуль) Абдулкадир Ашна заявил, что по меньшей мере 20 военнослужащих Национальных сил безопасности и обороны было убито и еще 23 получили ранения различной степени тяжести в результате скоординированного нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на контрольно-пропускные пункты в уезде Сайад провинции Сари-Пуль, но они столкнулись с ожесточенным сопротивлением правительственных сил.

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли попытку захватить уезд Сайад, чтобы в последствие получить контроль над нефтяными месторождениями в регионе. Губернатор добавил, что центральное правительство не уделяет должного внимания ситуации с безопасностью в провинции.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.