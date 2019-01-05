На острове Сайпан задержали гражданина РФ по запросу ФБР

Таллахасси, США, , 05:44 — REGNUM По запросу ФБР на острове Сайпан задержан российский гражданин Дмитрий Макаренко, сообщает The Guam Daily Post.

Задержанного экстрадировали в американский штат Флорида. Причиной задержания бизнесмена стали подозрения в незаконном вывозе в Россию военной техники, в частности — приборов ночного видения.

Во Флориде суд арестовал российского гражданина. Ордер на арест был выписан еще в июне 2017 года — в рамках расследования уголовного дела.

В деле есть другой фигурант — Владимир Невидомый, выходец с Украины. Именно он дал показания на Макаренко, когда был арестован по запросу ФБР. Под стражей он находится с лета 2018 года.