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На острове Сайпан задержали гражданина РФ по запросу ФБР

Происшествия

Задержанного экстрадировали в американский штат Флорида

Таллахасси, США, 5 января 2019, 05:44 — REGNUM  По запросу ФБР на острове Сайпан задержан российский гражданин Дмитрий Макаренко, сообщает The Guam Daily Post.

Задержанного экстрадировали в американский штат Флорида. Причиной задержания бизнесмена стали подозрения в незаконном вывозе в Россию военной техники, в частности — приборов ночного видения.

Во Флориде суд арестовал российского гражданина. Ордер на арест был выписан еще в июне 2017 года — в рамках расследования уголовного дела.

В деле есть другой фигурант — Владимир Невидомый, выходец с Украины. Именно он дал показания на Макаренко, когда был арестован по запросу ФБР. Под стражей он находится с лета 2018 года.

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Происшествия с гражданами России за границей
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